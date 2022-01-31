2022/01/31 | 19:40 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي يتفاجأ باستبدال عروسته في حفل الزفاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NYsSyunwG6s
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عراقي يتفاجأ باستبدال عروسته في حفل الزفاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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