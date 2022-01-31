مقتل مشرف تربوي بهجوم مسلح في ميسان

2022/01/31 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بمقتل مشرف تربوي اثر هجوم مسلح في محافظة ميسان.وذكر المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على مشرف تربوي متقاعد واردوه قتيلا في حي المعلمين الجديد وسط مدينة العمارة” واضاف المصدر ان “الجناة لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة بعد تنفيذ الهجوم”.ن.ع

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