المقرئ أبو زيد: هرب النحل علّقوا إسرائيل. - سعيد الكحل

2022/01/31 | 19:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل اعتادت تنظيمات الإسلام السياسي على تفسير الظواهر الطبيعية ، من زلازل وفيضانات وأعاصير وبراكين وحتى الأوبئة ، "بغضب" الله وعقابه ، في نكران تام لقوانين الطبيعة وإصرار على إشاعة التفكير الخرافي .



لكن هذه المرة سيخرج المقرئ أبو زيد ، أحد قيادات حزب العدالة والتنمية، عبر فيديو ، يحرض على الكراهية ويغاليٍ في تعطيل ملكة التفكير السليم .



فيديو يروج لخطاب إيديولوجي خال من أبسط أبجديات التحليل العلمي .



ذل ......





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