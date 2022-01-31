خشان: الربط الكهربائي مع السعودية ترسيخ لفشل الحكومة

2022/01/31 | 19:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر النائب المستقل باسم خشان ، الاثنين، مشروع الربط الكهربائي مع دول الخليج ترسيخ لمسلسل الفشل الحكومي في مجال الطاقة.وقال خشان لوكالة / المعلومة /، إن “الحكومة العراقية عاجزة عن تقديم أبسط الخدمات إلى الشعب العراقي بالتأكيد ستكون عاجزة عن بناء محطة كهربائية”، مؤكدا أن “ضعف التخطيط الحكومي وعدم الإلمام بالمواضيع الاقتصادية […]

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