طقس العراق: أمطار وثلوج مجدداً.. خارطة بالمناطق المشمولة

2022/01/31 | 19:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الإثنين، إلى تأثر البلاد بعض مناطق البلاد بموجة أمطار وثلوج بدءاً من اليوم.

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وقال مدير إعلام الهيئة العامة للانواء الجوية عامر الجابري في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، إن "هناك فرصة لتساقط الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى مساء اليوم، والثلوج على مناطق المرتفعات في المحافظات الشمالية".

وبشأن احتمالات عودة درجات الحرارة للانخفاض بين الجابري أن "ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة جاء نتيجة انحسار المنخفض القطبي الذي أثر على البلاد وتسبب في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج"، لافتا إلى أن "قلة تأثيره أعادت درجات الحرارة للارتفاع وهو ما توقعناه فعلا".

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