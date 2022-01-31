خبراء يوجهون نصائح هامة لتوفير الراحة أثناء الرحلات الجوية

2022/01/31 | 19:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قدم خبراء طيران بعضًا من أفضل النصائح مع انطلاق موسم السفر لعام 2022، فبينما يخف تأثير الوباء على العالم، سيسافر الناس لفترة أطول وأبعد مما كانوا عليه منذ سنوات.وتقول تريسي شاتز، رئيسة “إلايت ترافل جورنيز”، وهي وكالة سفريات في مدينة سكوكل هيفن في ولاية بنسلفانيا: “لقد غيّر الوباء تقاليد شركات الطيران على […]

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