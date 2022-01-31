ضبط “ملابس نسائية داخلية” بمضافة لـداعش في نينوى

2022/01/31 | 19:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عثرت قوة من الفوج الاول باللواء 33 بالحشد الشعبي، الاثنين، على مضافة لفلول داعش الارهابي اثناء تفتيش جبال نوكيط جنوب غرب نينوى.وقال اعلام الحشد، في بيان تقلت وكالة /المعلومة /، نسخة منه، إن “عملية أمنية انطلقت، صباح اليوم، لتفتيش وتأمين مناطق جنوب غرب نينوى ومن ضمنها جبال نوكيط بعد الضربة الجوية الناجحة […]

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