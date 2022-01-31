الديمقراطي الكردستاني يوضح تفاصيل اجتماع الحنانة

2022/01/31 | 19:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع الحنانة في النجف الذي رعاه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما أكد أن الحزب أراد إيصال رسالة في الاجتماع تؤكد دعمه لحكومة الأغلبية الوطنية.وقال القيادي في الحزب ريبين سلام للوكالة الرسمية، إن “الاجتماع شهد عرض المبادرة التاريخية والمهمة للعملية السياسية في العراق من …

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