2022/01/31 | 19:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي قاما بهذه المبادرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي يوضح تفاصيل اجتماع الحنانة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي يوضح تفاصيل اجتماع الحنانة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).