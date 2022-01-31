هل ستنخفض درجات الحرارة إلى الصفر مجدداً بعد موجة الأمطار في العراق؟ - عاجل

2022/01/31 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية، اليوم الاثنين، توقعاتها بشأن امكانية انخفاض درجات الحرارة الى الصفر مجددا بعد موجة الامطار.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في حديث للوكالة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "هناك فرصة لتساقط الأمطار في المنطقتين الشمالية والوسطى مساء اليوم، والثلوج على مناطق المرتفعات في المحافظات الشمالية".

وبين الجابري أن "ارتفاع درجات الحرارة في الأيام الأخيرة جاء نتيجة انحسار المنخفض القطبي الذي أثر على البلاد وتسبب في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار وثلوج"، لافتا إلى أن "قلة تأثيره أعادت درجات الحرارة للارتفاع وهو ما توقعناه فعلا".

وافاد ان "التغيير بدرجات الحرارة بدأ منذ يوم أمس الأحد"، لافتا الى ان "أجواء الأسبوع المقبل ستشهد طقساً غائماً جزئياً الى صحوٍ مع تساقط امطار خفيفة".

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