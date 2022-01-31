تربية كردستان تصدر عدداً من القرارات

2022/01/31 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

ألزمت تربية إقليم كردستان، اليوم الاثنين، الكادر التدريسي في المدارس والطلبة بارتداء "الكمامات".

وقال إعلام التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "وزارة تربية اقليم كردستان قررت إلزامية ارتداء الكمامات للمعلمين والطلبة".

وأضاف ان "التربية تطلب من أولياء الأمور تلقيح أبناءهم ممن بلغ 12 عاماً فأكثر، وتخير أولياء الأمور بين الدوام الحضوري والإلكتروني بشأن الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي".

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