"لا تبخسوا الناس أشياءهم".. ريكاني يرد على الخنجر: مبادرة الحنانة أطلقها بارزاني وقبلها الصدر

2022/01/31 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني بنكين ريكاني يوم الاثنين، امتعاضه من عدم إشارة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إلى مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني خلال تعليق له على اجتماع الحنانة الذي رافق فيه رئيس اقليم كردستان، ورئيس البرلمان، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال ريكاني في تغريدة له؛ إن "حضرتك تعرف ان المبادرة للرئيس بارزاني وقَبِلها سيد الحنانة".

واضاف أنه "حتى قبولك ضمن الوفد كان من ضمن المبادرة"، فيما ختم تغريدته قائلا "ولاتبخسوا الناس اشيائهم".وكان زعيم تحالف السيادة خميس الخنجر، غرّد في وقت سابق من يوم الاثنين، عن اللقاء الذي عقد في الحنانة بين رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ونسب الخنجر في تغريدته مبادرة الزعيم الكردي مسعود بارزاني الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الخنجر، إن "مبادرة الحنانة خطوة في طريق استقرار العراق ودفع الفتنة وتغليب لغة الحوار، مع التأكيد على تماسك تحالفاتنا واختياراتنا الوطنية".

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