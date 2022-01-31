تربية كردستان تخيّر أولياء الأمور بين الدوام الحضوري والإلكتروني في الفصل الثاني

2022/01/31 | 20:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل - واعألزمت وزارة تربية إقليم كردستان، اليوم الاثنين، المعلمين والطلبة بارتداء الكمامة في المدارس، فيما خيرت أولياء الأمور بين الدوام الحضوري أو الإلكتروني في الفصل الثاني.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تقرر الزام المعلمين والطلبة بارتداء الكمامة، ونطلب من أولياء الأمور تلقيح أولادهم ممن تجاوز 12 عاما".وأضافت، أنه "تقرر أن يخير أولياء الطلبة بين الدوامين الحضوري أو الاون لاين بالنسبة للفصل الثاني لهذا العام الدراسي، بعد ملء استمارة بذلك".وبينت أن "هذه القرارات بسبب ارتفاع أعداد الاصابات، ومن أجل الوقاية أكثر ومن أجل سلامة الطلبة والمعلمين".وتابعت أن "أية مدرسة أو صف غير ملتزمين سيتم اتخاذ الاجراءات بحقهما".

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