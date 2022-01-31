2022/01/31 | 20:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wjS6qNnU3rs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المبادرة المطروحة أمام الصدر.. ومطالبة العراق بإبعاد خطر الإرهاب عنه.. وملفات أخرى في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المبادرة المطروحة أمام الصدر.. ومطالبة العراق بإبعاد خطر الإرهاب عنه.. وملفات أخرى في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).