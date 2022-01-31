رئيس وزراء بريطانيا يرد على تقرير حول حفلات حكومية انتهكت قيود كورونا

2022/01/31 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه يقبل بنتائج تقرير "سو غراي"، كبيرة موظفي الخدمة المدنية في البلاد، حول حفلات حكومية انتهكت قيود الإغلاق المتعلقة بوباء كورونا بشكل كامل، مضيفًا أن "الاعتذار غير كافٍ وعلينا أن نتعلم، ويتعين على شرطة العاصمة استكمال تحقيقاتها."

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