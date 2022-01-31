اسماء مهمة ستُغيب عن لقاء لبنان يوم غد

2022/01/31 | 20:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت مصادر رياضية، اليوم الاثنين، عن اسماء اللاعبين الذين سيتغيبون عن مباراة يوم غد مع لبنان.وأوضحت المصادر التي تابعتها وكالة ايرث نيوز أن “المهاجم علاء عباس، والظهير الأيمن فرانس بطرس، لديهما ألم في المعدة، في الساعات القليلة الماضية، مما دعا الكادر الفني للبحث عن بدلاء، خاصة أن المنتخب العراقي يفتقد لأي لاعب […]

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