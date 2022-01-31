كمامات وإجازة ’أون لاين’.. تربية كردستان تصدر حزمة قرارات جديدة

2022/01/31 | 20:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت وزارة تربية إقليم كردستان، الإثنين، مجموعة توجيهات وقرارات بشأن دوام الطلبة في المدارس، بضمنها إلزام الطلبة والكودار التربوية والتعليمية بارتداء الكمامة.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2022)، إنه "تقرر الزام المعلمين والطلبة بارتداء الكمامة، ونطلب من أولياء الأمور تلقيح أولادهم ممن تجاوز 12 عاما".

وأضافت، أنه "تقرر أن يخيّر أولياء الطلبة بين الدوامين الحضوري أو ’أون لاين’ بالنسبة للفصل الثاني لهذا العام الدراسي، بعد ملء استمارة بذلك".

وبينت أن "هذه القرارات بسبب ارتفاع أعداد الاصابات، ومن أجل الوقاية أكثر ومن أجل سلامة الطلبة والمعلمين".

وتابعت أن "أية مدرسة أو صف غير ملتزمين سيتم اتخاذ الاجراءات بحقهما".

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