الاولمبي يستعد لخوض تجريبيته الاخيرة في معسكر تركيا

2022/01/31 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد يستعد المنتخب الاولمبي بكرة القدم الى خوض أخر لقاءاته التجريبية في معسكره التدريبي بمدينة انطاليا التركية.وأجرى المنتخبُ الأولمبي آخر وحدة تدريبيّة له قبل خوضهِ مباراته الوديّة أمام فريقِ ديار بكر التركي ضمن معسكره التدريبيّ المُقام في أنطاليا التركية والذي يختتم يوم الأربعاء المقبل.وتغلب المنتخب الاولمبي أمس الاول على فريق اتيراو الكازخستاني […]

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