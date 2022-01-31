تربية كردستان تصدر عدداً من القرارات تخص دوام الطلبة

2022/01/31 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كردستان ألزمت تربية إقليم كردستان، اليوم الاثنين، الكادر التدريسي في المدارس والطلبة بارتداء “الكمامات”.وقال إعلام التربية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة تربية اقليم كردستان قررت إلزامية ارتداء الكمامات للمعلمين والطلبة”.وأضاف ان “التربية تطلب من أولياء الأمور تلقيح أبناءهم ممن بلغ 12 عاماً فأكثر، وتخير أولياء الأمور بين …

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