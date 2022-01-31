وكالة الطاقة الذرية تكشف عن تطور يخص برنامج إيران النووي

2022/01/31 | 20:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، في تقرير جديد عن تطورٍ يخص برنامج إيران النووي.وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها، إن “إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنها تخطط لإنتاج أنابيب دوارة ومنفاخ لأجهزة طرد مركزي في موقع جديد في أصفهان”.ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعتزم إيران انتاج …

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