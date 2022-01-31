متنبئ جوي: الامطار مستمرة بالهطول لصباح الغد وتحذيرات من شدتها في هذه المحافظات

2022/01/31 | 20:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الاثنين، باستمرار هطول الامطار في عدد من المحافظات لغاية صباح يوم غد، فيما حذر من شدتها بهذه المحافظات.وذكر العطية في منشور على الفيسبوك تابعته وكالة ايرث نيوز، “استمرار فرص هطول الامطار متفاوتة الشدة في مدن الجنوب والفرات الاوسط والوسطى والانبار وديالى وصلاح الدين والسليمانية وكركوك، لغاية […]

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