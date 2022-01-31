جهاز مكافحة الارهاب يكشف عن معلومات استخبارية مهمة خلال تفتيش السجون

2022/01/31 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف جهاز مكافحة الارهاب، اليوم الاثنين، حصوله على معلومات استخبارية مهمة خلال حملات تفتيش السجون تساعد بتنفيذ الضربات على خلايا تنظيم داعش، مبينا ان العمليات تتركز حاليا على الحدود الفاصلة بين ثلاث محافظات.

وقال المتحدث الرسمي بأسم الجهاز صباح النعمان في حديث لـ(لبغداد اليوم)، ان "العمليات الأمنية تتركز في قاطع ديالى كون هناك نشاط للتنظيم بسبب الجبال والتضاريس التي تسهل من اختبائه".

واضاف ان "العمليات تجري بالمناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وكركوك"، مشيرا الى ان "العمل الاستخباراتي سيكون هو العامل المهم في ضرب عناصر التنظيم وسنعمل عليه أكثر بهذه المرحلة والمرحلة المقبلة إضافة إلى عمليات التفتيش التي تقوم بها القوات المشتركة لها أهمية والعملية تضامنية بين الاستخبارات والتفتيش".

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