اجتماع مرتقب في بغداد يضم الصدر والقوى الكردية والسنية وقادة الإطار التنسيقي

2022/01/31 | 20:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر سياسي، اليوم الاثنين بوجود اجتماع مرتقب يضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والقيادات السنية والكردية مع الاطار في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اجتماعا سياسيا كبيرا خلال الأيام القريبة يضم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقيادات القوى الكردية والقوى السنية، مع قيادات الإطار التنسيقي، في العاصمة العراقية بغداد".

واضاف ان، "الاجتماع يناقش تشكيل الحكومة المقبلة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التقى، اليوم الاثنين، برئيس الاقليم نيجرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في الحنانة.

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