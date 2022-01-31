استشهاد واصابة ثلاثة من عناصر الشرطة الاتحادية غرب كركوك

2022/01/31 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن قيام عناصر داعش بالتعرض على نقطة للشرطة الاتحادية غرب كركوك مما ادى لاستشهاد عنصر واصابة اثنين اخرين .وقال المصدر ، ان عصابات داعش الارهابية نفذت تعرضا على نقطة تابعة الى اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية قرب قرية(احمد الطيار) التابعة لناحية الرياض ،بهجوم مباشر بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة،ادى التعرض الى سقوط شهيد وجرح اثنين من منتسبي النقطة ./انتهى

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