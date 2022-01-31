وزير العمل والسفير الفرنسي يبحثان التعاون في مجالات الشأن الاجتماعي والتأهيل المهني للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة

2022/01/31 | 20:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي،مع السفير الفرنسي لدى العراق اريك شوفالييه ،التعاون في مجالات الشأن الاجتماعي ودعم الوزارة في تنفيذ مشاريعها وخاصة في مجال التأهيل المهني للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية خلق وظائف في القطاع الخاص.وقال الوزير خلال اللقاء : ان" وزارة العمل وزارة قطاعية كبيرة تقدم خدمات لفئات واسعة من المجتمع وهي بحاجة لكل اشكال الدعم الدولي للنهوض بواقع الخدمات، مؤكدا على تمتين العلاقات العراقية الفرنسية في المستقبل وتقوية اواصر التعاون في مجالات مختلفة.واشار الى الحاجة للدعم في مجال تقنية المعلومات والتدريب المهني، الى جانب الاهتمام بفئة ذوي الاعاقة من خلال تقديم برامج لتأهيلهم ودمجهم في المجتمع.كما اوضح ان" الوزارة اعدت قانوناً جديداً للتقاعد والضمان الاجتماعي وهو بانتظار التشريع في مجلس النواب لتأخذ الحكومة المقبلة على عاتقها تنفيذ القانون، مشيرا الى ان القانون الجديد من القوانين المهمة جدا في تشجيع القطاع الخاص ويتضمن الكثير من الامتيازات".من جانبه، اعلن السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم كل اشكال الدعم للوزارة في سبيل الارتقاء بالخدمات للفئات التي تعنى برعايتها وفق برنامج تعاون مشترك بين البلدين./انتهى8

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