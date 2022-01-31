مكافحة الإرهاب: حملة تفتيش السجون مستمرة ولن نسمح بأي خرق

2022/01/31 | 20:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأكد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أن عمليات تفتيش السجون واستطلاعها سياق يومي تقريباً ومستمر، فيما شدّد على عدم السماح بإحداث أي خرق.وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "عمليات تفتيش السجون التي نفذت أخيراً تندرج ضمن سياق معالجة احتمالية اي تهديدات إرهابية وهي ضمن الرؤية الاستخبارية لجهاز مكافحة الارهاب في التنبؤ بكافة تحركات العدو ومن ضمنها اقتحام السجون او محاولات السجناء القيام بإعمال ارهابية على غرار ما حصل في سجن الحسكة".وأضاف النعمان، أن "الغاية من عمليات التفتيش إيصال رسالة اطمئنان للشعب العراقي بأن قوات مكافحة الارهاب متأهبة لكل الاحتمالات، ورسالة للتنظيمات الإرهابية ممن لديها مسجونون ممن يفكرون في استثمار ما حصل في مدينة الحسكة السورية من هجوم بعصابات داعش على سجن الصناعة ومحاولة تكراره في السجون العراقية".وبين أن "نتاج هذه العملية العثور على بعض الوثائق المهمة ومعلومات حصلنا عليها من داخل السجون"، مبيناً أن "جهاز مكافحة الارهاب يولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا، وهذه العملية هي سياق لافواج جهاز مكافحة الارهاب بعمليات الاستطلاع وتقريبا لدينا استطلاع يومي لتلك السجون خاصة سجن الحوت وسجن كرومر في بغداد وسجن التاجي وعملياتنا مستمرة وعمليات التفتيش مستمرة للقضاء على اي نية من قبل التنظيم الإرهابي لإحداث بلبلة وخروق وعمليات إرهابية".وأجرى جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق من الشهر الجاري عملية تفتيش واسعة للسجون العراقية.وذكر الجهاز في بيان صدر أمس الأحد وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا المقدسة والتي حاولت فيها عناصر داعـش الفرار من " سجن الصناعة " في حي غويران، واستناداً إلى التوجيهات التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي في جلسات المجلس الوزاري للأمن الوطني، شرعت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية في محافظات عدة حيثُ ابتدأت يوم 22 من كانون الثاني الحالي واستمرت لغاية اليوم 30 من الشهر نفسه".وأضاف، أن "الحملة شملت السجون الآتية: (سجن التاجي المركزي، وسجن الكرخ المركزي (غروبر)، وسجن العدالة/ الكاظمية، وسجن الناصرية المركزي (الحوت)، وسجن البصرة المركزي، وسجن بابل الاصلاحي المركزي (الكفل)، وسجن الفيصلية بمحافظة نينوى".وأشار إلى أن "استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب شاركت في هذه الحملة التي حصلت على معلومات مهمة ودقيقة تتعلق بخلايا الإرهاب التي تحاول خلق موطئ قدم لها في بلادنا ودول المنطقة".

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