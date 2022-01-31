لبنان يعلن تفكيك

2022/01/31 | 20:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن لبنان، الاثنين، تفكيك 17 شبكة تجسّس لصالح إسرائيل، وفق ما كشف وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي، في عملية أمنية تعد الأكبر منذ 13 عاماً وأسفرت عن توقيف 21 شخصاً، وفق ما قال مصدر قضائي، لوكالة فرانس برس.

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