مجلس الوزراء يعلن اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية

2022/01/31 | 20:41 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

استنادا الى احكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم(٨) لسنة ٢٠١٢، ادناه اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهم كما يأتي:

1- خالد صديق عزيز محمد2- فيصل محسن عبود الكلابي3- شهاب احمد عبدالله النعيمي4- حسين احمد هاشم الصافي5- احمد موح عمران الربيع...

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