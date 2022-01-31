مواجهة بين مندوبي أمريكا وروسيا في مجلس الأمن بسبب أوكرانيا

2022/01/31 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبادل مندوبا الولايات المتحدة وروسيا الردود الكلامية في اجتماع مجلس الأمن بشأن الوضع على حدود أوكرانيا، الاثنين.

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