عبوات ناسفة في جامعات أمريكية عريقة

2022/01/31 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أفادت وسائل إعلام أمريكية بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغات بزرع عبوات ناسفة في العديد من الكليات والجامعات المعروفة تاريخيا بأنها للأمريكيين من أصول إفريقية في جميع أنحاء البلاد.وفي جامعة “بوي ستيت” في ولاية ماريلاند، تم الإبلاغ عن وجود قنبلة عند حوالي الساعة 8:30 صباحا، وعلى الأثر حضرت الشرطة فيما تقوم الكلاب وفرقة المتفجرات […]

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