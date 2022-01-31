2022/01/31 | 20:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 3WzymL9Z1XE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنطقة الخضراء تترقب من سيدخل قصر السلام ويجلس على كرسي رئيس الجمهورية | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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