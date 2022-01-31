الديمقراطي الكردستاني عن مبادرة بارزاني: النتائج خلال يومين

2022/01/31 | 20:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، أن المبادرة التي أطلقها زعيم الحزب مسعود بارزاني، ستظهر نتائجها خلال اليومين المقبلين، لافتاً إلى أن تشكيل الحكومة سيكون من نصيب الكتلة الصدرية.

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وذكر القيادي في الحزب محسن السعدون، في حوار مع الزميل "سيف علي"، وتابعه "ناس" (31 كانون الثاني 2022)، أن "المبادرة التي أطلقها بارزاني فيها نتائج وستتبين خلال يومين"، موضحاً أن "المبادرة قد تدفع الصدر إلى إرضاء الشركاء".

وأضاف أن "الصدر يقدر المبادرة كليا، من أجل الوصول إلى تفاهمات مع الإطار التنسيقي".

وعبر السعدون عن تفاؤله بـ "الخطوات القادمة لحلحة الإشكالات..



نتمنى أن يتحقق ماقرره الشركاء".

وأشار إلى أن "تشكيل الحكومة القادمة سيكون من قبل الكتلة الصدرية"، لافتاً إلى أن "هناك من يستغل الخلاف بين الصدر والاطار، وتحصل خروقات أمنية مثل ضرب المقرات الحزبية ومطار بغداد".

وجدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الإثنين، على حكومة الأغلبية، فيما رحب بـ"الحوار مع المعارضة الوطنية".

وقال الصدر في تدوينة كتبت بخط اليد بـ"اللون الأحمر"، تابعها "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، "أوقفوا الإرهاب والعنف ضد الشعب والشركاء فلازلنا مع تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وأضاف، "نرحب بالحوار مع المعارضة الوطنية".

وعلق عرفات كرم مسؤول الملف العراقي في مقر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، في أربيل، الإثنين، بشأن اجتماع منزل الصدر في النجف الذي عقد مع الحلبوسي ونيجيرفان بارزاني والخنجر.

وقال كرم في تدوينة تابعها "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، "مبادرة الرئيس بارزاني تؤكد أن القرار لايزال عراقياً وسيظل عراقياً، وقد طوينا صفحة التدخلات الخارجية، الحل يأتي من الداخل".

وعلق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الإثنين، بشأن زيارته إلى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري، فيما أشار إلى أن "زمن التدخلات الخارجية ولّى".





وقال الحلبوسي في تدوينة تابعها "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، "ولّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف لمباحثات حكومية عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية".

وأصدر مكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في وقت سابق، توضيحاً بشأن زيارة الأخير إلى محافظة النجف.

وقال المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (31 كانون الثاني 2022)، إن "وفداً ضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وصل إلى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

ووصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إلى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأفاد مراسلنا، (31 كانون الثاني 2022)، بوصول رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني إلى محافظة النجف، بغية لقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وفي السياق، وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، رسالة إلى الرأي العام في العراق وكردستان.

وجاء في نص الرسالة التي نقلها مكتب بارزاني تابعها "ناس"، (31 كانون الثاني 2022)، "من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية، وفي سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان نيجيرفان بارزاني ومحمد الحلبوسي بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل".

وأضاف، "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته".

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