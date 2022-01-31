الاستخبارات العسكرية تضبط اكداس عتاد لداعش في نينوى

2022/01/31 | 20:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، عن ضبط اكداس عتاد تعود لعصابات داعش الارهابية في محافظة نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة من قبل مصادر في لواء المشاة21 تفيد بوجود كدس عتاد لـ عصابات داعش الإرهابية في قرية التركمانية التابعة الى ناحية …

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