2022/01/31 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… تغلب فريق النفط على ضيفه الكهرباء على ملعب الاول في الاطار الودي مساء اليوم الاثنين.وتغلب النفط بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جرت في اطار استعدادات الفريقين للمرحلة الثانية من دوري الكرة.وتقدم النفط بهدف علي محسن في شوط المباراة الأول وعزز التقدم بهدف وليد كريم في الشوط الثاني وقبل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يتغلب على الكهرباء في الإطار الودي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يتغلب على الكهرباء في الإطار الودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).