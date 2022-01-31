رئاسة اقليم كردستان تصدر بيانا حول “اجتماع الحنانة”

2022/01/31 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدرت رئاسة اقليم كردستان، اليوم الاثنين، بيانا كشفت فيه تفاصيل اجتماع الحنانة في النجف الاشرف.وذكر بيان للرئاسة، تلقته “ايرث نيوز”، ان “الزيارة جاءت بمبادرة من الزعيم مسعود بارزاني، وان الاجتماع شهد مناقشة الاوضاع السياسية في البلاد والمساعي والخطوات المقبلة في العملية السياسية والمشكلات التي تواجهها”.واشار الى ان “المجتمعين تبادلوا الاراء بشأن […]

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