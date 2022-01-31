متحول جنسي يقتل على يد شقيقه في دهوك (تفاصيل)

2022/01/31 | 21:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

أعلنت مديرية شرطة دهوك مقتل شاب على يد شقيقه، موضحة ان القاتل يقيم خارج اقليم كردستان، فيما أوضح مدير ناحية مانكيش دوافع الجريمة مبيناً أن المقتول كان متحولاً جنسياً.وعثر اليوم الاثنين (31 كانون الثاني 2021) على جثة قرب قرية بابوخكي التابعة لناحية مانكيش بمحافظة دهوك، وقال مدير الناحية بريندار دوسكي إن "الجثة هي لشاب متحوّل جنسياً، كان يروج خلال الفترة الأخيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتحوّله من ولد إلى بنت، لذلك قام شقيقه بقتله"، مضيفاً ان "هذه معلومات أولية وهي بحاجة الى تحقيق مفصّل".وأشار دوسكي الى أن عائلة الشاب أبلغت قوات الشرطة، اليوم، عن إقدامها على قتل ابنها، وزودتها بمكان وجود الجثة في قرية بابوخكي، مردفاً بأن قوات الشرطة عثرت على الجثة حال وصولها الى القرية المذكورة.هيمن سليمان، المتحدّث باسم شرطة دهوك، أفاد بأنه "لم يتم القاء القبض على أي شخص، حتى الآن"، لافتاً الى ان القاتل يقيم خارج إقليم كردستان، توجه قبل عدّة أيام الى محافظة دهوك وخرج مع (شقيقه) وقتله".المتحدّث باسم شرطة دهوك قال إنه "تم فتح ملف للتحقيق بشأن الحادثة وفقاً للمادة 406 المتعلقة بجريمة القتل".وعن هوية المقتول، اوضحت الشرطة ان المجني عليه يدعى (د.أ) وكان يبلغ 23 عاماً، وهو من محافظة دهوك، وتم تحويل جثته الى الطب العدلي لإخضاعها للفحص.

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