نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يهنئ المنتخب المصري لتأهله الى نصف نهائي كأس امم افريقيا

2022/01/31 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / هنأ نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي المنتخب المصري لتأهله الى نصف نهائي كأس امم افريقيا.وقال اللامي في تغريدة على تويتر..المنتخب المصري الى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية أثر فوزه على المغرب بهدفين مقابل هدف واحد بعد شوطين اضافيين.واضاف مبروك لمصر مبروك للمغرب على تقديمهما مباراة رائعة وكبيرة خصوصا محمد صلاح الذي سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني ..فعلا كانت مباراة كبيرة تليق بالفريقين./انتهى9

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