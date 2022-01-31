ارتفاع حصيلة التعرض على القوات الامنية غرب كركوك

2022/01/31 | 21:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/افاد مصدر امني عن ارتفاع حصيلة التعرض الذي استهدف نقطة تابعة للشرطة الاتحادية الى شهيدين وجريح .وقال المصدر ، ان احد الجرحى فارق الحياة اثناء اسعافه الى المستشفى .وكان مصدر امني اكد ان عصابات داعش الارهابية نفذت تعرضا على نقطة تابعة الى اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية قرب قرية(احمد الطيار) التابعة لناحية الرياض ،بهجوم مباشر بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة./انتهى

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