أوكرانيا تؤكد استعدادها للاتصالات المباشرة مع روسيا

2022/01/31 | 21:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسا، الإثنين، أن بلاده تدعم القنوات المفتوحة للحوار مع روسيا، مشيرا إلى استعداد كييف للحوار المباشر، بما في ذلك، الحوار على أعلى المستويات.وقال كيسليتسا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، إن بلاده “تدعم ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية مع روسيا”، مشيرا إلى أن “الرئيس الأوكراني […]

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