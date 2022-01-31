السعودية تحدد شرطاً لدخول الحرمين الشريفين

2022/01/31 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاثنين، على ضرورة حصول المعتمرين وزائري مسجد الرسول والروضة الشريفة في المدينة المنورة على “الجرعة التنشيطية ” لدخول الحرمين الشريفين.وقالت الوزارة ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتمايع “تويتر” اليوم ، إنه يشترط ظهور الحالة الصحية في “توكلنا” محصن والحجز عبر تطبيق “اعتمرنا”، للسماح بدخول الحرمين …

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