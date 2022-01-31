تعزيز الشراكة في المجال الزراعي على طاولة اجتماع رسمي عراقي – سعودي

2022/01/31 | 21:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير الزراعة محمد الخفاجي مع وزير الزراعة والمياه والبيئة السعودي عبدالرحمن الفضلي، اليوم الاثنين، تعزيز الشراكة الجديدة مع الجانب السعودي.وذكرت وزارة الزراعة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الخفاجي التقى وزير الزراعة السعودي على هامش زيارته الى المملكة العربية السعودية بدعوة رسمية للمشاركة بافتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للثروة …

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