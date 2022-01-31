مصافي الشمال تعلن ارتفاع الطاقة التصديرية بمصفى القيارة

2022/01/31 | 21:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد مصفى القيارة من المصافي المخصصة لإنتاج الاسفلت.

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