2022/01/31 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

خلية الإعلام الامني =============لاحقاً لخبر الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 العراقية والتي جاءت بعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، حيث خرجت قوة من لواء المشاة ٧٥ في الفرقة ١٦ بالجيش العراقي الى مكان هذه الضربة والتي استهدفت خلية إرهابية في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث تم قتلهم جميعاً، وعثرت على الاتي..... ١.جثث لقتلى داعش عدد ٦٢.تدمير ٤ أوكار ٣.صواريخ قاذفه ٦٤.قاذفه RBG7 عدد١٥.



عبوات ناسفة ٦٦.



جلكانات عدد ٣٧.



مولد كهربائي صغير ٨.نفق عدد١٩.



مسطره تفجير ١٠١٠.



فتيل قدح ٥٠ متر ١١.



قنبره هاون ٦٠ ملم عدد ١١٢.



حشوه قاذفة ٣١٣.



قداحة تفجير ٢٥ ١٤.



كاتم صوت ١١٥.



انارة شمسية ١١٦.



طباخ غاز ١١٧.



موبايل ١١٨.



اسطوانات غاز ٢١٩.



مفروشات +مواد غذائية حيث تم تدمير المواد موقعيا. =============٣١ كانون الثاني ٢٠٢٢

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الضربة الجوية في نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نتائج الضربة الجوية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).