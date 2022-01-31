شرطة بغداد توضح حقيقة امتناعها عن تنفيذ مذكرات القاء القبض

2022/01/31 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت احد المواقع الصفراء على منصة الفيسبوك منشور مفاده امتناع دوريات مركز شرطة الخنساء التابع الى قيادة شرطة بغداد الخروج لتنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المتهمين وبصدده نود ان نبين : ان القيادة تحتفظ بحقها القانوني المتضمن ملاحقة القائمين على هذه الصفحة التي تتعمد تضليل الرأي العام وايهام المواطنين من اجل الضغط على مركز الشرطة لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بأحد القضايا المنظورة امام القضاء المؤقر وان الدائرة القانونية في مقر القيادة حركت شكوى اصولية ضد ادارة الموقع حيث تعمد القائمين عليه الى محاولة خلط الاوراق والضغط على مركز الشرطة ومحاولة فاشلة للابتزاز وأن القيادة تود ان تبين ان أبواب الوزارة مفتوحة لجميع العراقيين ومنافذ الشكوى متاحة لتقديم اي شكوى تتعلق باي مركز شرطة فباب السيد معالي وزير الداخلية المحترم والسيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة المحترم مفتوح امام الجميع وأبواب القيادة مشرعة ليل نهار امام المواطنين والخطوط الساخنة متاحة للجميع وان الاشهر الاخيرة هي الأعلى من حيث تنفيذ جميع مذكرات القبض الصادرة من القضاء المؤقر وتدعو القيادة جميع الاخوة المواطنين لعدم الانجرار وراء هذه المواقع المسمومة التي لا تريد الخير للعراق والعراقيين

قيادة شرطة محافظة بغداد ٢٠٢٢/١/٣١

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