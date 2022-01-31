نادال يعتلي عرش التنس بعد فوزه بلقب أستراليا

2022/01/31 | 21:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ توج الإسباني رافائيل نادال، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه في المباراة النهائية، اليوم الأحد، على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع (2-6) و(6-7) و(6-4) و(6-4) و(7-5).وبهذا اللقب، انفرد نادال بالرقم القياسي كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام في التاريخ بواقع 21 لقبًا، ليفض الشراكة مع روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش./انتهى9

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