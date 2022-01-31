شرطة بغداد تكشف حقيقة امتناع دوريات تنفيذ مذكرات قبض

2022/01/31 | 21:36 - المصدر: السومرية نيوز

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شرطة بغداد تنفي امتناع دوريات مركز شرطة الخنساء تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق المتهمين

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