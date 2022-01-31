أزمة أوكرانيا.. بايدن يتحدث عن استعدادات لـ

2022/01/31 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، الإثنين، عقدت للبحث في مسألة الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا إن موسكو "ستتحمل المسؤولية وستواجه عواقب سريعة ووخيمة إذا اختارت الابتعاد عن الدبلوماسية ومهاجمة أوكرانيا"، مؤكد أن "الولايات المتحدة وحلفاءها وشركاءها يواصلون الاستعداد لكل سيناريو محتمل"

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