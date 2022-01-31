2022/01/31 | 21:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاثنين، ان القوات الامنية عثرت على جثث 6 عناصر من داعش ودمرت 4 اوكار بعد الضربة الجوية في نينوى.وذكر بيان لخلية تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “لاحقاً لخبر الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 العراقية والتي جاءت بعد متابعة للاستخبارات العسكرية الميدانية في قيادة عمليات نينوى وبتخطيط […]

ظهرت المقالة بعد الضربة الجوية في نينوى..



القوات الامنية تعثر على جثث 6 عناصر من داعش وتدمر 4 اوكار أولاً على ايرث نيوز.

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