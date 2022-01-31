علماء يربطون بين نجاح الأطفال وتدخين الوالدين

2022/01/31 | 21:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أجرى علماء معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا دراسة، أظهرت، أن الأطفال الذين يدخن آباؤهم يتميزون بكثرة المشكلات السلوكية ونتائج دراسية أسوأ مقارنة بالأطفال الذين لا يدخن آباؤهم.وتشير مجلة Economics and Human Biology، إلى أنه اتضح للباحثين، أن الأطفال الذين لا يدخن آباؤهم كانت متوسط درجاتهم أعلى في جميع مؤشرات الاختبارات المعرفية.أما الأطفال […]

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