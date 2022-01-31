شاب ينتحل صفة طبيب ويدعو إلى عدم التلقيح في الجزائر

2022/01/31 | 21:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف في الجزائر عن رصد شاب ينتحل صفة طبيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويدعو المواطنين إلى عدم التلقيح ضد كورونا لأنه مضر للصحة، محذرة من استقاء معلومات مغلوطة ينشرها بعض المدونين.وقال صديقي حكيم رئيس فرقة قمع الإجرام ومكافحة الإرهاب والتحريض بأمن ولاية الجزائر، إنه ومن خلال التتبع الدائم لما يروج له عبر […]

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